Школьник из Королева, страдающий ДЦП, впервые в России сдавал ЕГЭ взглядом

Несмотря на детский церебральный паралич, который существенно ограничивающий двигательные функции, Иван рассчитывает на успешное поступление в ВУЗ после сдачи экзаменов.

В течение учебного года парень посещал занятия онлайн. Благодаря специальной компьютерной программе, которая отслеживает движение глаз и преобразует сигналы взгляда в команды управления компьютером, Иван мог полноценно взаимодействовать с педагогами и дистанционно сдать школьные экзамены. Эта программа фиксирует направление взгляда на экране, что позволяет ему печатать слова и выбирать ответы, выполняя задания с помощью взгляда.

Перед проведением государственной аттестации, который прошёл на прошлой неделе, специалистам пришлось внести ряд изменений в процедуру проведения экзаменационного тестирования. Специальная комиссия разрешила использовать вспомогательную технологию, позволяющую старшекласснику отвечать на задания, перемещая лишь зрачки глаз по экрану компьютера.

Теперь Иван ждет результатов экзамена к которому готовился долгое время, чтобы поступить в высшее учебное заведение и продолжить свое образование дальше.

