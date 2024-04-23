Школьник из Королева стал чемпионом России по таврелям

Учащийся гимназии № 9, центра развития творчества детей и юношества, академии шахмат Роман Окороков стал победителем первенства России среди юношей и девушек по таврелям, которое прошло в Москве 20 апреля, передает пресс-служба администрации городского округа.

За победу боролись 87 спортсменов из разных уголков нашей страны. Роман стал лучшим среди мальчиков 2011–2014 гг. р.

Таврели — это игра, напоминающая всем известные шахматы, но гораздо сложнее и интереснее. Она учит мыслить в трехмерном пространстве, дает возможность планировать головокружительные игровые комбинации, вести шахматную баталию.

Главным отличием таврелей от шахмат является возможность построения башен из собственных фигур. Вся башня может перемещаться целиком или частями и ходит по правилам хода верхней фигуры. Также фигуры соперника при взятии не убираются с доски, а «берутся в плен», а вражеская фигура просто встает на нее сверху.

В настоящее время эта игра стремительно набирает популярность у людей всех возрастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.