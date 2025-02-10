Школьник из Коломны стал призером Всероссийского фестиваля научно-популярного фильма «ТехноФест»
Фото - © администрация Городского округа Коломна
Ученик шестого класса коломенского лицея № 4 Даниил Сафонов стал призером Всероссийского фестиваля научно-популярного фильма «ТехноФест». Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в Санкт-Петербурге в преддверии Дня российской науки, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Даниил Сафонов вместе с другими участниками лицейской студии «Влюбленные в физику» был отмечен жюри за создание короткометражного фильма «Тайна Лейденской банки» в жанре научпоп. Работа коломенского школьника заняла третье место в номинации «Визуализация научного эксперимента».
Всероссийский фестиваль научно-популярного фильма «ТехноФест» проводится петербургской Академией талантов и просветительской организацией «Школьная лига» для достижения целей национального проекта «Образование». В «ТехноФесте» ежегодно принимают участие более 300 детских и подростковых медиастудий из разных уголков России, которые под руководством своих наставников создают короткометражные фильмы по популяризации науки.
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