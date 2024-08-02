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Школьник из Фрязина поучаствует в финале Всероссийского конкурса «Большие вызовы»

Ученик кадетской школы-интерната городского округа Фрязино принял участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Большие вызовы». Илья Галковский получил статус призера Всероссийского этапа и был приглашен для прохождения очного финала в образовательном центре «Сириус», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Большие вызовы» — это всероссийский конкурс научно-технологических проектов для старшеклассников и студентов, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью.

Под руководством ведущих специалистов концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» на протяжении 24 дней обучающийся в составе команды работал над проектом «Аэростатической стратосферной платформы», для обеспечения пуска ракет из стратосферы на орбиту. По итогу программы ребята защитили проект и представили его на фестивале проектов.

Совместно с ребятами из команды Илья Галковский презентовал проект руководителю фонда «Талант и успех» — Елене Шмелевой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.