Школьник из Богородского округа победил на конференции юных биологов и экологов

Абдубеков Константин, учащийся НОУ «Зеленая волна» МБОУ ЦО Центра образования № 10 Богородского округа, занял первое место в секции «Охрана окружающей среды» на финальном этапе областной конференции юных биологов и экологов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Работа Константина «Комплексное исследование реки Шерна» получила высокую оценку жюри.

Чуть ранее Константин успешно прошел все отборочные этапы. Муниципальный проходил с 1 сентября по 16 октября 2024 г. Отборочный региональный велся заочно. А третий, финальный, этап в формате Конференции был уже в очной форме и проходил на базе Государственного университета просвещения в г. Мытищи.

Было заявлено шесть номинаций: «Ботаника и экология растений», «Зоология и экология позвоночных беспозвоночных животных», «Экология здоровья человека и биобезопасность», «Биоэкология», «Охрана окружающей среды», «Переработка (вовлечения в оборот) вторичного сырья».

Конференция проводилась в форме защиты исследовательской работы и ответов по теме номинации. Константин успешно справился с этой задачей, занял 1 место и был награжден дипломом.

Это не единственная победа представителей из Богородского округа.

Ученицы Центра образования № 5 Елизавета Царева и Арина Клевакина также достойно представили свой проект и заняли почетное третье место в номинации «Экология здоровья человека и биобезопасность».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.