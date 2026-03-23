Школьник из Богородского округа победил на турнире Kostroma Open

Шестиклассник Центра образования №83 Глеб Алиев из Богородского округа стал победителем командного турнира «Kostroma Open», который прошел с 15 по 20 марта в Пушкинском районе Подмосковья. Его команда «Взлет-1» получила титул «Лучшая команда» среди 6 классов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В XXIX турнире «Kostroma Open» приняли участие 26 команд из Московской области, Москвы и Волгограда. В течение шести дней школьники 5–6 классов соревновались в формате математических боев, где важны не только знания, но и умение работать в команде. Участники вместе искали решения сложных задач в условиях ограниченного времени, а итог зависел от вклада каждого игрока.

Команда «Взлет-1», в составе которой выступал Глеб Алиев, продемонстрировала продуманную стратегию и слаженную работу. По итогам турнира она заняла первое место и была признана лучшей в параллели шестых классов.

«Это был невероятный опыт. Нам безумно все понравилось. Задачи классные, необычные», — поделились впечатлениями школьники.

Участники также отметили высокий уровень заданий и теплую атмосферу соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.