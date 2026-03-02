Школьник из Балашихи победил на научном конкурсе в Петербурге

Одиннадцатиклассник гимназии № 1 имени Героя России А.В. Баландина Александр Петров из Балашихи стал победителем XXII Балтийского научно-инженерного конкурса в Санкт-Петербурге. Он представил проект гексакоптера для тушения местных возгораний и занял первое место в секции «Техника», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финал конкурса прошел 28 февраля в образовательном пространстве «ЛНМО» в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие 350 школьников из 104 городов России и Беларуси. Юные инженеры представили разработки в области техники и робототехники, экологии и биологии, химии, медицины и других направлений.

Проекты оценивали более 150 экспертов — представители ведущих вузов, научных институтов и наукоемких предприятий. Работа Александра Петрова «Разработка гескакоптера для тушения местных возгораний» признана лучшей в секции «Техника». Также он получил главную премию конкурса «Совершенство как надежда».

Балтийский научно-инженерный конкурс проводится фондом «Время науки» и считается одним из крупнейших российских научных соревнований для школьников. Площадка объединяет талантливых учащихся и экспертов научного и бизнес-сообщества, помогая готовить будущее поколение ученых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.