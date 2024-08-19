Школьная ярмарка откроется в Химках с 26 августа по 1 сентября

В городском округе Химки в преддверии нового учебного года откроют школьную ярмарку с 26 августа по 1 сентября. Жители смогут приобрести канцелярские принадлежности, тетради, портфели и рюкзаки, школьную форму, а также товары для творчества. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«До старта учебного года остается чуть больше двух недель. Горячая пора сейчас не только в школах, но и у родителей. Нужно успеть собрать ребенка и купить все необходимое: от формы до канцелярии. В этом помогут подобные ярмарки», — отметила директор гимназии № 23, лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Председатель совета депутатов Сергей Малиновский напомнил, в городском округе Химки продолжается акция «Собери ребеёнка в школу». Так, народные избранники вместе с неравнодушными жителями помогают детям участников СВО, а также ребятам из малообеспеченных и многодетных семей подготовиться к началу учебного года. Им передают школьные рюкзаки, внутри которых: тетради, пенал, цветные карандаши, краски, кисти и альбом для рисования, пластилин, подставка для книг, ножницы, обложки для учебников и тетради.

Сергей Малиновский также подчеркнул, что присоединиться к акции «Собери ребенка в школу» может любой желающий. Пункт сбора школьных принадлежностей открыт в химкинском отделении партии «Единая Россия» до 30 августа. Адрес: улица Кирова, дом № 19. График работы: по будням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.