Школа в Можайском округе преобразится после капремонта

В деревне Мокрое Можайского округа полным ходом идут работы по капитальному ремонту местной школы «Созвездие Вента». Это здание 1969 года постройки является важным социальным объектом для нескольких населенных пунктов его посещают дети из деревень Мокрое, Митьково, Вышки и Некрасово, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ремонт, охватывающий всю площадь школы, а это порядка 1700 квадратных метров, начался с подготовки. Подрядчики провели полное обследование состояния здания. На первом этапе были выполнены масштабные демонтажные работы, укреплено основание здания с усилением на проблемные места, а также залит новый фундамент там, где это было необходимо. Были возведены новые перегородки и проложена канализационная система. На текущий момент стены внутри здания полностью отштукатурены. На втором этаже завершена стяжка пола.

В настоящее время на объекте, где трудятся 30 рабочих и 4 единицы спецтехники, идет замена окон и строительство новой крыши. На первом этаже продолжаются работы по стяжке пола в столовой и спортивном зале.

Впереди ожидают масштабные работы по обновлению фасада и входной группы, завершение кровельных работ, а также замена устаревших инженерных сетей, радиаторов отопления и сантехнического оборудования. После завершения отделочных этапов в школе появятся новые двери и современная мебель. Запланировано и комплексное благоустройство прилегающей территории.

Для сохранения учебного процесса на время ремонта организовано временное размещение учащихся. Ребята 1–4 классов занимаются в здании детского сада напротив школы, а старшеклассники в школе села Семеновское. А для того чтобы ребятам было удобнее добираться организован школьный автобус.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Полное завершение всех работ и возвращение учеников в родную школу планируется к началу учебного года 2026-2027.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.