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Школа в квартале «Надежда» в Ступине откроет свои двери 1 сентября

Глава округа Ступино Сергей Мужальских с профильными заместителями проверил завершение строительных работ в школе в квартале «Надежда». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Прошли по территории школы, посмотрели оборудованные классы в здании. Установлены парты, стеллажи и доски, в полном объеме смонтирован пищеблок. На объекте работает клининговая компания. Остались вопросы по благоустройству: укладка газона и второго слоя асфальта. 10 июня подрядная организация подает документы на получение заключения о вводе. После этого школа будет введена в эксплуатацию», — сказал Сергей Мужальских.

Общая готовность объекта близится к 100%. Завершена внешняя и внутренняя отделка здания. Ведутся клининговые работы и установка оборудования.

Подрядная организация напрямую взаимодействует с руководством школы — учебные и административные помещения будут оборудованы в соответствии с их рекомендациями.

Школа рассчитана на 550 учащихся. Помимо учебных классов и административных помещений, в школе находятся лаборантские, спортивный и актовый залы, информационно-библиотечный центр, пищеблок, медкабинет и помещение для групп продленного дня.

Продолжаются работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории. На спортивной и детских площадках установлено безопасное резиновое покрытие. Детские площадки оборудованы лавочками, игровыми элементами, качелями разных видов и детскими городками. На следующей неделе будет завершено монтирование ограждения площадок.

«Школа возводится благодаря поддержке губернатора. В прошлом году в округе построено 2 школы: учебный корпус школы № 9 в микрорайоне „Юго-Западный“ в городе и пристройка на 550 мест в микрорайоне Новое Ступино села Верзилово», — отметил глава округа.

В День знаний новая школа в квартале «Надежда» встретит своих первых учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.