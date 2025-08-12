«Школа утилизации: электроника» выступает за возрождение волонтерских организаций

Во вторник состоялось подписание четырехстороннего соглашения между тремя министерствами Московской области: экологии и природопользования, образования, имущественных отношений и Фондом рационального природопользования (ЭКО-ФОНД) о совместной реализации экологической просветительской программы «Школа утилизации: электроника» (Программа) в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Это единственная в России комплексная программа по безвозмездной системе сбора и переработке отработавшего оборудования для населения, бюджетных учреждений и органов власти. Сегодня в программе участвует 17 регионов России, в которых проживает 34% населения страны.

Федеральная программа «Школа утилизации: электроника» стартовала в Московской области в 2016 году, именно в этом регионе и началась работа по популяризации принципов экологии замкнутого цикла и созданию постоянно действующей инфраструктуры по утилизации электроники.

В основе программы лежит система вовлечения населения в культуру раздельного сбора электронных и электрических отходов. В технике содержится ряд химических элементов, которые без организации их рециклинга становятся значимым фактором загрязнения окружающей среды.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что за 9 лет в регионе было собрано и утилизировано почти 4 тонны отработавшего оборудования.

«Это значит, что все полезные фракции были направлены во вторичный оборот, а не попали на полигоны. Для нас это очень важно. Опыт рекультивации 27 полигонов ТКО Московской области показывает, что нужно сделать все от нас зависящее для того, чтобы экономика замкнутого цикла работала уже сегодня. И данное соглашение — важный шаг в этом направлении», — сказал Мосин.

В 2024 году усилиями Мособлдумы регион принял закон об «Экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры», что подчеркивает современные приоритеты Московской области. Вектор усилий правительства РФ актуализируется во «Всероссийском сводном календарном плане мероприятий, направленных на развитие экологического образования детей и молодежи в образовательных организациях, всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и объединениях», где, в том числе, определены место и роль программы «Школа утилизации: электроника».

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес отметила, что экологическая безопасность — один из ключевых приоритетов современного общества.

«Эта тема затрагивает каждого жителя нашего региона, и именно поэтому так важно объединить наши усилия. Особая роль в этом процессе отводится подрастающему поколению. Министерство образования Московской области реализует комплексные программы экологического воспитания, которые помогают формировать ответственное отношение к природе с ранних лет. Верю, что наши совместные усилия приведут к значительным результатам в деле сохранения природных ресурсов Подмосковья», — отметила Пильдес.

Министерство образования Московской области бессменный лидер России на ежегодной федеральной церемонии подведения итогов программы в номинации «За системную работу по экологическому просвещению».

Важно отметить, что экологическая грамотность растет не только среди учащихся образовательных учреждений, но и среди населения региона, осознание значимости рециклинга электронных отходов становится нормой жизни. При этом школы стали центрами соревнования по количеству, собранного учениками «электронного мусора», став по факту локальными центрами эковолонтерских движений Московской области.

За годы работы Программа существенно разрослась и в новом Соглашении по взаимодействию в ее реализации приняли участие уже три ключевых министерства региона.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что география программы охватывает абсолютно все 56 городских и муниципальных округов Подмосковья.

«Ежегодно им удается собирать не менее 400 тонн. Госучреждения и органы власти не просто избавляются от „электронного мусора“, а экологично его утилизируют. Таким образом, реализуется две важные задачи: первая — предотвратить загрязнение Московской области опасными отходами и дать старой технике „вторую жизнь“, и вторая — сохранить бюджетные средства, которые пришлось бы тратить на утилизацию списанного оборудования (проведение тендеров и заключение договоров сотен хозяйствующих субъектов со специализированными компаниями, имеющими соответствующие лицензии). Глобально, в масштабе Московской области, Программа позволяет рационально распоряжаться региональным имуществом, созвучно с духом и целями Федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“, — сказал Фирсов.

Актуальность программы «Школа утилизации: электроника» в том, что она дает действенный инструмент для исполнения действующего в России запрета на захоронение отходов электронного оборудования, содействует организациям в соблюдении норм природоохранного законодательства, обеспечивая утилизацию отслужившей электроники в строгом соответствии всем нормативным требованиям.

В сборе техники принимают участие и непосредственно сами министерства Московской области. За все годы работы программы лидерами по количеству килограммов сданного оборудования стали Министерство строительного комплекса, Министерство имущественных отношений и Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Председатель Совета Фонда рационального природопользования Владимир Аленцин отметил, что ежегодно на федеральном уровне министерство природных ресурсов и экологии РФ отмечает лучшие результаты региональных органов власти на церемонии подведения итогов программы «Школа утилизации: электроника».

«С момента ее запуска Московская область является постоянным лидером среди регионов России. Данные результаты являются наглядным показателем вклада органов исполнительной власти Московской области в сохранение и бережливое отношение к экологии региона», — сказал Аленцин.

Максимальной вовлеченности со стороны населения за эти годы достигли городские округа Московской области организующие регулярные экологические фестивали, где жители не только сдают отслужившую свой ресурс технику, но и в рамках конкурсов и викторин получают информацию о практической экологии, переработке электроники и вторичном обороте сырья. Примером лидерства в этом направлении бесспорно являются городские округа Люберцы и Мытищи.

Учитывая начавшуюся разработку с 2025 года региональных программ по переходу на экономику замкнутого цикла, подписание Соглашения о реализации программы «Школа утилизации: электроника» даст дополнительные возможности для муниципалитетов региона в контексте обеспечения соответствия критериям оценки эффективности деятельности должностных лиц в части формирования экокультуры и благоприятной экологичной среды для жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.