Школа приемных родителей Подмосковья запустила образовательный модуль

Школа приемных родителей открыта для жителей Подмосковья, которые хотят принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Ежегодно в Подмосковье обучение в школе приемных родителей проходят свыше 2 тысяч жителей. Помимо основной программы, для семей доступно 9 дополнительных модулей. Совсем недавно мы запустили новый и единственный в стране образовательный допмодуль для приемных родителей, готовых принять в свою семью ребенка, подвергшегося жестокому обращению. Это крайне важно, ведь таким детям нужна помощь в восстановлении и чуткая поддержка со стороны значимых взрослых», — сказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве пояснили, что в процессе обучения по новому модулю родители узнают распознать имело ли место жестокое обращение в жизни ребенка, выбрать правильный вектор взаимодействия и справиться со страхами, агрессивным поведением, низкой самооценкой и отсутствием уверенности у детей, учитывая индивидуальный опыт каждого ребенка и наличие ресурсов у приемной семьи.

Новая программа рассчитана на 32 часа, проходит в тренинговой форме, и направлена на оказание комплексной профессиональной помощи пострадавшим детям и профилактику жестокого обращения с несовершеннолетними.

Записаться на обучение можно на сайте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.