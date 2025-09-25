Школа предпринимательства прошла на Слете Всемирного фестиваля молодежи

Технологическая платформа Авито впервые выступила партнером Слета Всемирного фестиваля молодёжи, который прошел с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. Мероприятие объединило 2000 молодых людей из 120 стран мира, в том числе США, Великобритании, Франции, Армении, Венесуэлы, Вьетнама, ОАЭ, Сербии, Турции, Чехии, Чили, Германии, Греции и многих других, сообщила пресс-служба компании.

Программа Школы была рассчитана на развитие молодых людей, выбравших такие направления, как предпринимательство, креативные индустрии, образование и наука, медиа, государственное управление, цифровизация и IT.

«В Школе предпринимательства Авито мы создали атмосферу открытости, драйва и взаимной поддержки, которая присуща нашей компании. Здесь участники не стеснялись задавать вопросы, выяснять детали, записывать контакты, презентовать идеи. Благодаря развитию технологий у молодых людей есть невероятные возможности по выходу на многомиллионную аудиторию, а с учетом низкого порога входа на Авито можно в один день открыть бизнес и получить первые заказы. Все зависит от потенциала бизнес-идеи и трудолюбия», — подчеркнул управляющий директор Авито Влад Федулов.

Школа предпринимательства работала все четыре дня фестиваля и была доступна для всех гостей Слета. 17 сентября прошла деловая игра «Море», где участники тренировали навыки коммуникации, стратегического мышления и ведения переговоров. 18 сентября эксперты направления «Авито Товары» рассказали, как начать свое дело с минимальными вложениями, зачем развивать бренд и на какие тренды обращать внимание. Тамара Квиркелия, руководитель онбординга новых продавцов, также объяснила, как совмещать онлайн-бизнес с учебой.

«Сегодня уже с 14 лет подростки запускают хобби-проекты, рисуют, создают вещи своими руками и выходят с ними на рынок. 22% начинающих бизнесменов на платформе — это молодёжь возраста от 14 до 18 лет. У них уже формируются поведенческие паттерны, которые могут перерасти в полноценные бизнесы», — отметила Тамара Квиркелия.

19 сентября представители «Авито Услуги» поделились практическими рекомендациями по поиску клиентов в цифровой среде и разобрали примеры эффективных объявлений.

«Мы уверены, что онлайн-рынок услуг лишь начинает раскрывать свой потенциал. Молодые специалисты все чаще выбирают гибкий образ жизни, предпочитая свободу в выборе задач офисному графику. Цифровизация позволяет работать в любой точке страны, создавая прозрачные условия взаимодействия. Благодаря партнерству со Всемирным фестивалем молодёжи, мы не только развиваем предпринимательские инициативы, еще и формируем международные связи будущих лидеров», — резюмировал директор по продажам Авито Услуг Олег Винжегин.

Алексей Бутенко, руководитель Журнала «Авито Авто», провел мастер-класс о создании медиапроектов — от поиска айдентики до вопросов дистрибуции, монетизации и использования нейросетей. Участники получили полезные инструменты для реализации проектов в сфере медиа, digital и для построения личного бренда.

20 сентября прошли тематические сессии от разных направлений платформы: