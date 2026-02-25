Школа №35 Раменского округа заняла третье место в турнире

сегодня в 17:49

Команда «БотаниКо» школы №35 Раменского муниципального округа заняла третье место на муниципальном турнире школьников по биологии. В соревнованиях участвовали команды из 18 образовательных учреждений округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир объединил учащихся из восемнадцати школ Раменского округа. Команда «БотаниКо» успешно прошла испытания теоретического и практического туров под руководством учителя биологии Е. А. Копыловой.

Школьники продемонстрировали глубокие знания на четырех станциях: «БиоВикторина», «БиоПрактикум», «Найди ошибку» и «Что это». По итогам конкурсных испытаний команда школы №35 заняла третье место.

В администрации отметили, что высокий результат стал итогом серьезной подготовки, мотивации учащихся и профессионального подхода педагога. Участие в подобных интеллектуальных соревнованиях способствует развитию интереса к естественным наукам и формированию познавательной активности школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.