Школа №30 в Химках подписала соглашение с школой Китая

Школа №30 городского округа Химки 10 апреля подписала соглашение о долгосрочном сотрудничестве с экспериментальной средней школой Цылань в Китае. Документ заключили во время официального визита российской делегации, которую возглавила директор школы Татьяна Кавторева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соглашение направлено на развитие образовательных и культурных связей между учебными заведениями, а также на повышение качества профессиональной подготовки учащихся. Стороны договорились строить взаимодействие на принципах равенства, взаимной выгоды, уважения и доверия.

Основными задачами партнерства станут улучшение знания языка страны-партнера, развитие двуязычия, а также обмен образовательными методиками и технологиями. Школы планируют реализовывать совместные проекты с учетом культурных особенностей и расширять личные контакты между преподавателями и учениками.

«Сотрудничество между нашими школами — это не просто обмен опытом, это возможность для наших учеников расти и развиваться в международной среде, обогащая свои знания и расширяя горизонты», — отметила Татьяна Кавторева.

Директор школы №30 стала единственным руководителем образовательного учреждения от Химок в составе делегации. Во время визита она прошла стажировку, посетила несколько китайских школ и познакомилась с инновационными методами преподавания.

