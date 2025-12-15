Школа №12 в Жуковском отметила 40-летие праздничным концертом

Торжественное мероприятие, посвященное 40-летию средней общеобразовательной школы №12, прошло в Большом зале Дворца культуры Жуковского. В празднике участвовали педагоги, ученики, родители и выпускники.

Глава округа Андроник Пак поблагодарил коллектив школы за вклад в воспитание детей и высокие достижения учеников. Он отметил, что школа стала уютным и гостеприимным домом для многих поколений.

Ученики школы №12 ежегодно добиваются успехов на Всероссийских олимпиадах, а выпускники поступают в престижные российские вузы. За последние пять лет школа выпустила 30 золотых и 8 серебряных медалистов.

В школе реализуется проект «Билет в будущее», который знакомит учеников с современными профессиями. Проект осуществляется в сотрудничестве с ведущими федеральными вузами и предприятиями, включая Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.