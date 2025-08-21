Школа №1 в Орехово-Зуеве откроется к октябрю

Осенью 2024 года в Кировском микрорайоне Орехово-Зуева на территории школы №1, одной из старейших в Орехово-Зуевском округе, появилась современная спортивная зона. Теперь здесь занимаются не только ученики, но и все желающие — доступны площадки для воркаута, баскетбола, футбола и настольного тенниса. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время идет второй этап благоустройства школы. Планируется замена 508 метров забора, установка архитектурной подсветки здания, ремонт хозяйственных построек и обновление территории вокруг мемориала павшим солдатам.

Мемориал также преобразится: его облицуют керамогранитом, установят отреставрированные таблички с именами героев, разобьют цветочные клумбы и обеспечат качественное освещение. Благодаря комплексному подходу к обновлению инфраструктуры школа №1 станет не только местом для обучения, но и центром притяжения для всех жителей микрорайона. Все работы завершат к октябрю 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.