Школа №1 в Балашихе получила имя Героя Советского Союза Николая Пушкина

Школе №1 в Балашихе 9 декабря присвоили имя Героя Советского Союза Николая Пушкина и открыли памятную доску в его честь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония присвоения школе №1 имени Героя Советского Союза Николая Пушкина и открытия памятной доски прошла в Балашихе 9 декабря. В мероприятии участвовали глава городского округа Сергей Юров, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, Герой России Иван Клещерев, председатель Общественной палаты Елена Жарова, директор по инфраструктуре и корпоративному развитию авиационной корпорации «Рубин» Виктор Ситин, родственники героя, почетные гости, коллектив и учащиеся школы.

Николай Петрович Пушкин был участником Великой Отечественной войны, сражался на нескольких фронтах. В 1943 году ему присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». К маю 1945 года он совершил 490 боевых вылетов, провел 75 воздушных боев, сбил лично 7 и в составе группы 9 самолетов противника.

После войны Пушкин продолжил службу в военно-воздушных силах, а с 1966 года работал на заводе «Рубин». Николай Петрович скончался 23 октября 2007 года и похоронен на Новском кладбище в Балашихе.

История школы №1 тесно связана с Великой Отечественной войной: в 1941 году выпускники и учителя ушли на фронт, а в здании школы размещался госпиталь. В память о погибших учениках и учителях на школьном дворе были посажены каштаны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.