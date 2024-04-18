Школу № 9 из Ступино признали одной из самых умных в Подмосковье

Средства пойдут на поощрение педагогов, подготовивших призеров олимпиад. Высокие оценки на олимпиадах регионального и всероссийского уровня показали более 50 учеников школы.

За минувший учебный год на Всероссийской олимпиаде школьников призовые места заняли 26 учеников школы. В этом году это число выросло до 31 человека. По словам директора Елены Семченко, такой результат — далеко не случайность. В школе много лет ведется работа с одаренными детьми.

«Уже в начальной школе дети участвуют в проектной деятельности. Родители могут выбрать форму обучения — традиционную или предметную. В традиционной форме учитель в начальной школе один, в предметной форме у детей на каждый предмет свой учитель. Благодаря предметной форме в 5 классе ребята более адаптированы к переходу в среднее звено и способны глубже погружаться в предметы», — пояснила она.

Начиная с 5 и до 10 класса в каждой параллели есть научный класс. Здесь учатся дети, которые сумели себя проявить в начальной школе. У каждого из них внушительное портфолио. Начиная с 10 класса работа с детьми строится по индивидуальным учебным планам. Каждый ребенок самостоятельно выбирает те предметы, которые хочет изучить углубленно.

Благодаря перераспределению учебного времени в сторону способностей школьников снижается учебная нагрузка, при этом дети получают баллы на ЕГЭ. Школа № 9 по результатам 22-23 учебного года входит в ТОП-100 лучших школ Подмосковья. По индивидуальным учебным планам школа сделала уже 4 выпуска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.

