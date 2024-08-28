Школа № 10 в Чехове прошла проверку готовности к новому учебному году

Заместитель главы городского округа Чехов Анна Кравцова вместе с председателем Совета депутатов Галиной Козиной провела мониторинг средней школы № 10 в рамках подготовки к новому учебному году по поручению главы округа Михаила Собакина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе проверки делегация оценила состояние прилегающей территории, а также проверила учебные классы, пищеблок, медицинский кабинет и спортивный зал. Особое внимание уделено вопросам антитеррористической безопасности и обеспеченности школьников необходимыми учебными материалами и оборудованием для занятий.

«По итогам проверки нарушений не выявлено, учебное заведение полностью готово встретить своих учеников после летних каникул. Наша главная задача обеспечить безопасность и удобство образовательного процесса, а также комфортное пребывание и обучение детей», — отметила Анна Кравцова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.