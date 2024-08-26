Школа на 2,2 тыс мест в Лобне откроется в День знаний

В Лобне завершено строительство школы на 2 200 мест в микрорайоне Катюшки. Школа готова к открытию, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Школа построена в рамках президентского национального проекта «Образование».

«Авиатика» — это инженерно-технический лицей на 2 200 мест, часть одноименного образовательного комплекса. Здание разделено на три части — для младшей, средней и старшей школы. Блок начальной школы, 1-4 классы, рассчитан на 800 учащихся, 32 класса. Блок средней школы, 5-9 классы, на 1000 человек. Старшей, 10-11 классы — 400 человек. Всего в лицее будет 88 классов.

Здесь будут преподавать не только общеобразовательные предметы, но и профильные — аэрокосмический, авиастроительный, Курчатовский (химия и биология) и гуманитарный (медиа-класс).

Новая школа примет школьников с начала 2024 учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.