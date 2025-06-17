Школа на 1500 мест в ЖК «Жулебино парк» Люберец готова на 80%

Школа на 1500 мест в жилом комплексе «Жулебино парк» городского округа Люберцы откроет двери 1 сентября этого года. Строительная готовность объекта составляет 80%, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В настоящее время специалисты приступили к монтажу системы отопления, вентиляции, электрических сетей. Также производятся кровельные работы, устройство фасадов, монтаж окон и витражей, начали благоустраивать прилегающую территорию», — рассказал глава Люберец Владимир Волков.

Он также добавил, что на объекте работают порядка 190 человек.

Школа в ЖК «Жулебино парк» станет одной из самых больших в городском округе Люберцы, она будет оснащена всем необходимым оборудованием для полноценного развития детей.

Открытие образовательного учреждения запланировано на 1 сентября текущего года.

Всего в этом году в городском округе Люберцы планируется завершить строительство и капитальный ремонт 16 социальных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.