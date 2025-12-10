Школа на 1150 мест в «Южной Битце» Ленинского округа готова более чем на 80%

В Ленинском городском округе продолжается активное строительство новой общеобразовательной школы на 1150 мест, расположенной в жилом комплексе «Южная Битца». Готовность объекта на данный момент составляет 84%. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Открытие этой современной школы станет важным шагом в развитии образовательной инфраструктуры Ленинского округа. Мы создаем не просто новое здание, а полноценный образовательный центр с передовым оснащением для качественного обучения и всестороннего развития наших детей. Это ответ на активное развитие жилого комплекса и растущие потребности молодых семей в современных учебных местах», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Уточняется, что на строительной площадке ежедневно задействованы 148 рабочих и 16 единиц строительной техники. В настоящее время ведутся работы по каменной кладке, устройству кровли, установке окон, монтажу внутренних инженерных сетей и систем, отделке внутренних помещений и фасадные работы. Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории.

Общая площадь образовательного учреждения составит 13 тысяч квадратных метров. Завершение строительства и открытие школы запланированы на июнь 2026 года. Помимо учебных классов, лаборантских и универсальных кабинетов для начальной и основной школы, в здании разместятся спортивный, обеденный и актовый залы. Архитектура школы выполнена в современной концепции с использованием сочетания природных тонов — бежевого, оливкового и серого. На главном входе будут размещены элементы с математическими формулами. В пресс-службе отметили, что в течение 2025 года в Ленинском городском округе были открыты 4 новые школы и 3 детских сада. До конца года планируется открыть еще два дошкольных учреждения — в жилых комплексах «Пригород Лесное» на 250 мест и «Новое Видное» на 350 мест.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.