Школа Ленинского округа побила сразу два рекорда Московской области

В подмосковном Ленинском городском округе школьники образовательного центра «Лидер» и их родители вместе с учителями побили рекорд Московской области за самую большую георгиевскую ленту и за самое большое количество шаров, посвященный Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе округа.

Мероприятие под эгидой проекта «Успех V единстве поколений» стало завершением патриотического марафона «Знамя Победы. Связь поколений» в честь 80-летия Победы в Ленинском округе.

«Мы провели масштабное патриотическое мероприятие для наших воспитанников и их родителей. В рамках завершения марафона „Знамя Победы. Связь поколений“ и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне все вместе развернули самую большую в Московской области георгиевскую ленту, ребята в этом время держали в руках 1418 шариков, посвященных дням Великой Отечественной войны, что позволило побить ещё один рекорд Московской области. Длина георгиевской ленты составила 500 метров, а ширина почти 3 метра. Такую длинную георгиевскую ленту ещё не разворачивали в Московской области», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Ивана Гетмана.

В пресс-службе отметили, что праздничную ленту развернули напротив школы на аллее в ЖК «Восточное Бутово», где рекорд зафиксирован и занесен в специальный реестр. В мероприятии приняли участие свыше 1000 учеников общеобразовательного центра «Лидер».

«Подобные акции не только способствуют патриотическому воспитанию подрастающего поколения, но и укрепляют связь между разными поколениями. Участие родителей и педагогов в мероприятии подчеркнуло важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне и передачи этой памяти от старших к младшим. Акция стала ярким примером того, как образовательное учреждение может внести значимый вклад в формирование гражданской позиции своих учеников», — добавил Гетман.

В пресс-службе уточнили, что георгиевская лента, ставшая символом памяти и уважения к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, была создана общими усилиями школьников, их родителей и учителей. Кропотливая работа по изготовлению столь масштабного символа Победы заняла несколько недель. Два рекорда Московской области установлены 20 мая в рамках акции «Дорога памяти», приуроченной к 80-летию Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.