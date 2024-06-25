Прошла школа актива для Движения Первых Павловского Посада и Электрогорска

Первые Павлово-Посадского городского округа собрались в Центральной библиотеке для того, чтобы объединиться, прокачать свои знания и умения по медианаправлению. Об этом сообщила пресс-служба адмнистрации городского округа.

Первые заручились поддержкой и напутственными словами заместителя главы администрации Павлово-Посадского городского округа Светланы Юрьевны Аргуновой и дружно отправились на этапы Школы актива.

Школа актива — это практическое неформальное обучение и взаимообучение участников Движения Первых.

Каждый участник Школы актива получил полезные советы по продвижению своего контента от Елизаветы Козыревой — SMM-специалиста и основателя PR-агенства «Козырь».

Евгения Степанова поделилась секретом, как организовать подкаст с нуля.

Особенно Первые оживились и раскрепостились на этапе от Екатерины Савельевой — руководителя театральной студии Фантазеры.

А специалисты Юлия Олиферко и Елизавета Бежакова на своих этапах помогли ребятам лучше узнать друг друга и сплотиться.

Самое главное, что теперь ребята готовы создать новый объединенный Совет Первых. А значит, была достигнута главная цель, ребята будут продолжать путь вместе — одной большой командой Движения Первых Павлово-Посадского городского округа.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.