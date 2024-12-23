Шевченко: командная работа под руководством Андрея Воробьева приводит регион к успешным результатам

23 декабря губернатор Андрей Воробьев провел заседание Высшего совета органов власти Московской области, на котором подведены итоги за 2024 год и обозначены приоритетные задачи. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

По словам депутата Мособлдумы фракции «Единая Россия» Марины Шевченко, Андрей Воробьев в своей речи поблагодарил жителей региона за развитие области, а также присутствующих в зале представителей региональных органов власти и всех тех, кто работает «на местах».

«Губернатор подчеркнул, что все прекрасно понимают вызовы, стоящие в настоящее время перед страной. Когда-то это были санкции, когда-то это был ковид, когда-то экономика испытывала серьезные перебои: сейчас мы все работаем на одно — на нашу победу, на то, чтобы добиться мира для того, чтобы наша страна могла развиваться самостоятельно, учитывая все наши традиции, культурные, исторические ценности», — рассказала Марина Шевченко.

Кроме того, наряду с членами Правительства Московской области, депутатами Государственной Думы и Московской областной Думы, в заседании приняли участие руководители органов местного самоуправления Подмосковья. Подводя итоги, традиционно состоялось награждение городских округов, занявших высокие позиции в рейтинге, который отражает эффективность работы муниципалитетов.

«Сегодня были вручены награды за общественно-политическую стабильность, „Всегда на связи с людьми“, „Лидер муниципального цифрового управления“, „Флагман образования“ и другие — всего по 15 номинациям. Наукоград Дубна, который входит в мой избирательный округ, также был отмечен за „прогрессивный подход к развитию территории“», — резюмировала Шевченко.

Депутат подчеркнула, что приятно осознавать, что командная работа приводит к успешным результатам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.