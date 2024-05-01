Шествие «Бессмертного полка» в Кыргызстане проводиться не будет
Фото - © Медиасток.рф
Шествие «Бессмертного полка» в Кыргызстане проводиться не будет из-за мер безопасности, сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.
Мероприятие отменено целях обеспечения общественного порядка и безопасности.
Также проводится комплекс мер, направленных на предупреждение и исключения рисков нарушений правопорядка и совершения преступлений в местах массового скопления людей.
Гражданам Республики стоит отнестись с пониманием к такому решению.