Шествие «Бессмертного полка» в Кыргызстане проводиться не будет Общество сегодня в 17:23 Фото - © Медиасток.рф

Шествие «Бессмертного полка» в Кыргызстане проводиться не будет из-за мер безопасности, сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

Мероприятие отменено целях обеспечения общественного порядка и безопасности. Также проводится комплекс мер, направленных на предупреждение и исключения рисков нарушений правопорядка и совершения преступлений в местах массового скопления людей. Гражданам Республики стоит отнестись с пониманием к такому решению.