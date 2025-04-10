Шествие, автопробеги и соцсети: как пройдет Бессмертный полк к 80-летию Победы

Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Цунаева объявила о том, что в этом году шествие Бессмертного полка состоится в смешанных форматах, в том числе и в формате традиционного шествия.

«Рада сообщить, что 80-летие Победы мы встретим в строю Бессмертного полка. Там, где наши региональные отделения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие Бессмертного полка в День Победы вновь украсит улицы и площади наших городов», — отметила Цунаева.

Однако даже если в каких-то регионах шествия не будет, в любом случае наши Победители смогут пройти в едином строю в формате Бессмертного полка онлайн. В его проведении помогут партнеры Движения Сбер и ВКонтакте. Так с помощью современных технологий и отечественных компаний мирового уровня каждый житель России сможет принять участие в любимой народной акции в онлайн-формате. Подробнее о старте акции и сроках ее проведения расскажут на пресс-конференции 23 апреля.

Собрать информацию о ветеране поможет инструкция на сайте Бессмертного полка России. Узнать о судьбе участника Великой Отечественной войны можно сайте «Память народа», на котором Министерство обороны публикует архивные данные об участниках войны и их наградах.

По традиции Бессмертный полк пройдет не только в России. Ожидается, что праздничные акции — шествия, автопробеги, показы фильмов, посвященных подвигу советского народа, возложения цветов к памятникам и мемориалам и другие мероприятия проведут международные координаторы Бессмертного полка во многих странах мира.

В Московской области уже третий год подряд проводится акция «Бессмертный полк на транспорте», когда портреты защитников Отечества размещаются в рейсовых автобусах.

«В этом году мы продлили до 14 апреля сбор историй о семейных героях для размещения в автобусах Мострансавто», — рассказал руководитель регионального штаба Бессмертного полка России, член Комиссии по добровольчеству (волонтерству) и вопросам СВО Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов.

Для участия в акции необходимо заполнить форму. Плакаты с изображениями защитников Отечества и тружеников тыла будут размещены в автобусах в период с 1 по 12 мая. Акция проводится при поддержке Правительства Московской области в рамках регионального проекта «Герои русских побед», реализуемый на средства гранта Министерства информационной и молодежной политики Московской области.

«В этот памятный год постараемся разместить плакаты с нашими героями-земляками в 6 тысячах автобусах, которые будут курсировать во всех округах Московской области», — пояснил Валерий Анисимов.

Как подчеркнул Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, председатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, генерал-полковник в отставке Сергей Макаров, на шествии Бессмертного полка особое внимание будет уделено безопасности граждан.

«Мы понимаем, что проведение Бессмертного полка в традиционном формате для многих стало приятной новостью, но не стоит забывать, что, к сожалению, существуют угрозы провокаций, поэтому безопасность граждан будет в приоритете при проведении шествия. Следует заранее ознакомиться с правилами проведения массовых мероприятия, учесть рекомендации, размещенные на сайте Бессмертного полка России, а также с пониманием относиться к указаниям сотрудников полиции», — сказал Макаров.

Сергей Макаров особо отметил, что в формате «Бессмертный полк на передовой», который проводится совместно с Ассоциацией ветеранов СВО, участники специальной военной операции смогут отправить видеопоздравления своим родным и близким, которые ждут их дома.

Про акции памяти, которые пройдут в образовательных учреждениях в предпраздничные дни, рассказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Акция „Бессмертный полк“ состоится во всех школах нашей страны. В прошлом году в акции „Бессмертный полк: Герои рядом с нами“ приняли участие 10 млн школьников. Надеемся, что в этом году их количество еще вырастет. Министерство просвещения ведет большую подготовительную работу к празднованию Великой Победы. 5 мая во всех школах пройдет занятие „Разговоры о важном“, посвященное героизму советского народа и важности сохранения исторической правды. В рамках проекта „Музыка вместо звонков“ в школах в мае будут звучать песни о Великой Отечественной войне. Совместно с Музеем Победы во всех школьных музеях организуем акцию „Стена памяти“», — рассказал Кравцов.

Глава Минпросвещения России обратил внимание, со следующего учебного года продолжится постепенный переход на новую линейку единых государственных учебников по истории с 5-го по 11-й классы. Увеличено количество часов на изучение истории. Каждая школа должна проводить 18 уроков истории в 10 классе на тему Великой Отечественной войны, а на Сталинградскую и Курскую битву выделять отдельные уроки.

Среди форматов каждый сможет выбрать себе удобный: Бессмертный полк на личном, служебном и общественном транспорте, автопробег Бессмертного полка, Бессмертный полк на одежде, в социальных сетях и другие.

«В этом году улицы, предприятия и учреждения, музеи и школы вновь украсят Стены памяти. Особенно приятно, что в этом году акцию поддержал Союз городов воинской славы. Мы призываем встретить 80-летие Великой Победы с героями своей семьи: создайте на сайте Бессмертного полка России празднично оформленный штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны или труженика тыла, и прикрепите фото на автомобиль, распечатайте изображение на футболке, замените аватар на портрет своего деда или прадеда в социальных сетях и расскажите историю вашего героя. Хочется, чтобы в год 80-летия Победы праздник стал действительно запоминающимся, радостным событием для всех россиян, достойным наших Победителей», — подчеркнула руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрин.

Форматы, знакомые многим с прошлых лет, пройдут с 1 по 11 мая, а подробнее об участии в них, оформлении портретов ветеранов можно узнать в разделе «День Победы» на сайте Движения.

Представленные форматы Бессмертного полка позволят как можно шире вовлечь россиян в празднование Дня Победы, почтить память наших дедов и прадедов, разгромивших фашизм в 1945-м, и еще раз напомнить о бессмертном подвиге всех Защитников Отечества, которыми мы гордимся и на которых стараемся быть похожи.