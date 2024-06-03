Шестилетние близнецы из Ленинского округа помогли найти пропавшего ребенка

В Видном Ленинского городского округа близнецы Миша и Никита помогли найти 4-летнего мальчика, который уехал на самокате от мамы и потерялся на соседних улицах, рассказали в пресс-службе главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Близнецы Миша и Никита Никифоровы возвращались с тренировки в бассейне вместе с мамой. Мимо них на высокой скорости проехал маленький мальчик на самокате. Бдительные братья обратили внимание, что мальчик совсем маленький и рядом с ним никого нет, а скорость самоката очень высокая. Спустя некоторое время навстречу мальчикам выбежала мама пропавшего малыша. Женщина плакала и искала сына, который уехал на самокате через 2 улицы от нее. Она описала в чем был одет ребенок, близнецы сразу узнали встретившегося мальчика и показали маме где он находится. Через несколько минут мальчика нашли.

«Ребята всегда отличались бдительностью и внимательностью, на все обращают внимание, запоминают мелкие детали, у них отличная память на лица, кроме того, всегда анализируют происходящее. Сразу обратили внимание, что мальчик маленький и едет один. Здорово, что мы смогли помочь! В преддверии Дня защиты детей хочется пожелать здоровья всем малышам! Любите и берегите своих детей, они — наше будущее», — приводятся в сообщении слова мамы близнецов Ольги Никифоровой.

Через год близнецы отправятся в первый класс. Братьям очень нравится делать добрые дела и помогать людям, а когда вырастут они хотят стать полицейскими.

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