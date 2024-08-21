Шесть школ Химок вошли в число лучших в России

Шесть школ городского округа Химки вошли в число лучших в стране. Это Химкинский лицей, школы № 14 и «Триумф», лицеи № 12 и № 15. В оценке учитывалось число поступивших в престижные вузы выпускников и конкурентоспособность учебного заведения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Такие высокие результаты — это усердная работа педагогического состава, а также успехи наших юных химчан. Поздравляю коллективы учителей, учеников и родителей! Удачи и достижения всех поставленных целей!» — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Химкинский лицей вошел в ТОП-300 лучших школ России по итогам общенационального рейтинга. Кроме того, Химкинский лицей, школы № 14 и «Триумф», лицеи № 12 и № 15 — в числе лучших в Подмосковье. В 100 лучших школ России вошли образовательные учреждения, которые готовят ребят для поступления в вузы по следующим направлениям: «Экономика и управление» — лицеи № 10 и № 15; «Медицина» — лицей № 12, школа «Триумф», Химкинский лицей.

Школы городского округа Химки ежегодно входят в рейтинги лучших учреждений образования страны. Кроме того, в этом году в Химках почти вдвое больше стобалльников, чем в прошлом году. На ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, литературе и английскому языку наивысший балл получили 25 выпускников в Химках. Трое ребят получили по 100 баллов сразу по двум предметам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.