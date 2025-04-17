Шесть проектов благоустройства реализуют на востоке Москвы в 2025 году

В Восточном округе Москвы уже реализованы 8 проектов благоустройства. В 2025 году там запланировано воплотить в жизнь еще 6 таких проектов, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в личном блоге .

«Все больше дворов и общественных пространств в Восточном округе становятся уютнее и комфортнее, и эту работу мы обязательно продолжим», — заявил Собянин.

В течение 2025 года в Богородском появятся новые пешеходные и беговые дорожки. Для малышей организуют современные детские площадки.

Согласно плану, рядом с прудами в Ивановском проведут работу по благоустройству территорий. У Суздальского пруда в Новокосине появится обновленное пространство. За проведение ремонтных работ на перечисленных объектах уже проголосовали практически 90% жителей на портале «Активный гражданин».

В Вешняках ожидается строительство спорткластера с площадками, которые можно будет использовать во все сезоны. Это в том числе «Русский ниндзя», стритбол и памп-трек.