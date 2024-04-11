Шесть новых колледжей появятся в Москве к 2030 году

В столице в рамках реализации программы модернизации среднего профобразования к 2030 году построят 6 новых колледжей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге .

По данной программе до конца текущего года приведут в порядок свыше 230 действующих мастерских и лабораторий колледжей. Кроме того, появится около 90 новых. Всего в планах за 5 лет обновить свыше 1 тыс. мастерских.

Также откроются специализированные учебные площадки практической подготовки. Так, в сентябре этого года заработает площадка в индустриальном парке «Руднево», она примет более 1,5 тыс. студентов колледжей по промышленным специальностям, в том числе производству БПЛА.

К 2030 году в мегаполисе построят 6 новых колледжей и модернизируют более 90 зданий учебных заведений.

Некоторое время назад была утверждена целевая программа набора в колледжи для школьников Москвы, окончивших 9 классов – для них появится 10 тыс. допмест. Это позволит в 1,5 раза увеличить число выпускников, поступающих в колледжи на бюджет. Данная цифра достигнет 30 тыс. человек ежегодно.

С учетом выпускников 11 классов общее число поступающих в колледжи будет 40 тыс. человек. Все они смогут получить свыше 100 востребованных специальностей.