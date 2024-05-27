Шесть модельных библиотек откроют в Подмосковье в 2024 году

Общероссийский день библиотек отмечается в России 27 мая. В нынешнем году в Подмосковье планируют открыть 6 мобильных библиотек. На их создание предусмотрено порядка 115 млн рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Книга всегда была и остается неотъемлемой частью нашей жизни, символом культуры и мудрости. Библиотеки — это сокровищницы знаний, научных трудов и культурных ценностей, где бережно хранятся и передаются из поколения в поколение источники знаний и вдохновения. В библиотеках трудятся тысячи квалифицированных и опытных специалистов, настоящих знатоков и энтузиастов своего дела. Они всегда готовы помочь читателям, сориентировать их в огромном потоке литературных изданий, дать мудрый и добрый совет», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что библиотеки Подмосковья сегодня становятся не просто местом, где можно взять книгу, а настоящими культурными центрами.

«Ежегодно появляется все больше модельных библиотек, в которых вместо тихого зала с книжными стеллажами — современное, светлое пространство, где можно не только читать, но и участвовать в различных мастер-классах и мероприятиях — от литературных вечеров до курсов по программированию. Такие места наглядно показывают, что в библиотеке каждый может найти что-то интересное и полезное для себя», — отметил Брынцалов.

В Московской области взять книгу можно не только в библиотеке — все большую популярность набирает буккроссинг. В парках региона можно воспользоваться 122 зонами буккросинга — здесь каждый может принести и забрать понравившуюся книгу.

Повторное использование книг помогает сократить количество мусора. Не нужно хранить у себя прочитанные книги, которые просто занимают место. Каждая книга находит нового читателя.

Посмотреть адресный перечень мест для буккросинга можно по ссылке.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.