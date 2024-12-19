Шесть юных жителей Ленинского округа получили первые паспорта

В здании администрации вновь прошло торжественное мероприятие, посвященное вручению паспортов 14-летним гражданам Российской Федерации. Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов лично вручил шестерым юным жителям их первый важный документ. Помимо этого, они также получили памятные подарки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Для меня большая честь иметь возможность традиционно вручить юным жителям нашего округа первые паспорта. Безусловно, это главный и основной документ для граждан Российской Федерации. Также это большая ответственность для каждого из ребят, так как они становятся уже полноправными членами своей страны. Каждый раз нужно понимать, что за словом гражданина Российской Федерации есть определенная ответственность. Ребята, я надеюсь, знают о них и с честью будут выполнять возложенные на них обязанности», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Подобные мероприятия в стенах администрации проходят ежемесячно. Любой юный желающий, получающий впервые паспорт гражданина Российской Федерации, может принять участие в мероприятии такого формата. Сдать документы на оформление можно в четырех офисах МФЦ Ленинского городского округа. С начала 2024 года в здании администрации муниципалитета паспорта в торжественной обстановке получили свыше 80 юных жителей.

«Для меня получение первого паспорта — это новый этап в жизни. Теперь я полноправный гражданин Российской Федерации. Очень приятно, что мы имеем возможность свой первый важный документ получать в торжественной обстановке», — поделился один из юных жителей муниципалитета.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.