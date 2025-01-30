Шесть юных шатурян получили паспорта РФ в торжественной обстановке

Оформить «Пушкинскую карту», устроиться на подработку — такие возможности открываются перед молодыми людьми после получения первого паспорта, сообщает пресс-служба администрации округа Шатура.

В модельной библиотеке в Шатуре состоялось торжественное вручение главного документа юным гражданам Российской Федерации. Всем ребятам недавно исполнилось 14 лет. При подаче заявления они предпочли не просто забрать документ в МФЦ, а воспользовались услугой его получения в праздничной обстановке.

Первые паспорта и подарки от шатурской администрации вручили шести подросткам: Ивану Гайдадину, Софье Королевой, Степану Гурееву, Алексею Дементьеву, Алине Грачевой и Евгении Сапрыкиной.

Добрые слова для юных шатурян в этот день прозвучали от руководителя Кривандинского сектора Татьяны Моденко. Она пожелала ребятам бережно хранить удостоверения личности и гордо нести звание гражданина РФ.

Ребята охотно поделились, что с получением паспорта они смогут воспользоваться мерой поддержки, которую им предоставляет государство — оформить «Пушкинскую карту». По ней они будут иметь возможность оплачивать походы в кино и театры. Также для подростков важно, что они заведут личные кабинеты на портале «Госуслуги», смогут обратиться в банк за дебетовой картой и тем самым станут менее зависимыми от родителей.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.