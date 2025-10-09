Шесть блогеров из Подмосковья приглашены на финал проекта «ТопБЛОГ»

Юбилейный сезон проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» выходит на финишную прямую: все ближе масштабный Медиафорум в Калининградской области, в рамках которого пройдет финал одного из направлений сезона — трека «Медиакампус». В этом году образовательная программа собрала более 24 тыс. заявок со всей страны. Отобраны 150 лучших медиапроектов, авторы которых доказали талант, креативность и готовность решать важные социальные задачи. Именно они представят свои регионы в финале, который объединит ярких блогеров страны и задаст новые тренды развития медиа. Из Московской области на финал проекта «ТопБЛОГ» приглашены шесть активных авторов, которые по-разному раскрывают культурные, образовательные и социальные темы в своих блогах. Об этом сообщают организаторы медиафорума.

«ТопБЛОГ» — один из крупнейших медиапроектов страны, объединяющий авторов, создающих честный, полезный и социально значимый контент. В пятом сезоне 2025 года особое внимание уделено образовательному направлению — треку «Медиакампус». Блогеры прошли серию лекций, практических занятий и экспертных разборов, а главным испытанием стал конкурс выпускных работ, свои силы в котором пробовали тысяча прошедших отбор участников. Все работы прошли экспертную оценку. Молодые авторы представили медиапроекты о сохранении культурного кода, экологии, здоровье, развитии регионов, поддержке подростков и цифровой безопасности. Эти темы показывают: блогинг сегодня — не только креатив, но и ответственность за аудиторию и страну.

«Сегодня мы наблюдаем трансформацию блогинга в полноценную общественную институцию. Лидеры мнений становятся проводниками ценностей и катализаторами позитивных изменений. В этом и заключается одна из ключевых задач президентской платформы „Россия — страна возможностей“: мы не просто раскрываем таланты, мы создаем систему, где энергия и идеи каждого преобразуются в конкретный вклад в развитие страны. Именно на таких площадках, как Медиафорум в Калининграде, и формируется актуальная повестка для всей медиаиндустрии», — подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Медиафорум проекта «ТопБЛОГ» пройдет 22–24 октября в образовательном центре «ШУМ» Калининградской области под девизом «ШУМный контент». Здесь соберутся самые яркие блогеры и авторы страны, чтобы решать живые медиазадания, презентовать креативные проекты и работать с реальными кейсами от партнеров и наставников проекта. Участников ждут встречи с лидерами индустрии, дискуссии о будущем медиасферы, практикумы по созданию социально значимого контента и менторские консультации от ведущих экспертов.

Из Московской области на Медиафорум приглашены несколько участников проекта «ТопБЛОГ» — активные авторы, которые по-разному раскрывают культурные, образовательные и социальные темы в своих блогах.

Кристина Богданова ведет «Культурный блог», где простыми словами рассказывает о музеях, искусстве и творческих людях Москвы. Для нее «Медиакампус» стал настоящим университетом креатива и местом поддержки. В своем проекте Кристина поднимает проблему потери уникальности музеев, акцентируя внимание на необходимости живого человеческого участия и блогерского взгляда, который способен заново заинтересовать молодежь культурным наследием.

«Участие в программе „Медиакампус“ проекта „ТопБЛОГ“ дало мне ощущение, будто я снова студент. Это настоящий ВУЗ, который обучает креативно и современно. Особенно ценны новые знакомства и атмосфера единомышленников, которые стремятся быть лучше и интереснее не только для себя, но и для подписчиков. Отдельная благодарность организаторам — ваша поддержка и внимание к деталям дают силы двигаться дальше!» — поделилась своими впечатлениями об участии Кристина Богданова из Московской области.

Дмитрий Корэ — финалист второго сезона и участник четвертого, эксперт и лектор федеральных конкурсов и форумов. Его блог посвящен образовательным и патриотическим инициативам, а в своей выпускной работе он затронул тему реабилитации участников СВО, подчеркивая важность не только медицинской, но и психологической, социальной и профессиональной поддержки бойцов.

Жанна Юсупова — блогер с уникальной миссией, которая называет себя «пенсионером с сердцем в ритме жизни». Ее блог — это калейдоскоп историй о волонтерстве, активном долголетии и простых радостях, которые вдохновляют людей любого возраста. Победительница Всероссийского конкурса «Кибер Пенсионер 2023» и лауреат конкурса «Золотой пиксель», Жанна доказала, что возраст — не помеха для творчества и блогинга.

«Участие в „ТопБЛОГе“ стало для меня настоящим глотком свежего воздуха. Эмоции захлестывали с первого дня: видеть вокруг столько талантливых и целеустремленных людей — бесценно. Новые знания, практические инструменты и знакомства открыли для меня новые горизонты. Это не просто учеба, это перезагрузка и новый этап в моей творческой жизни», — отметила Жанна Юсупова.

Вероника Чурсина ведет блог о финансовой грамотности для семей. В ее постах — простые и понятные советы о том, как справляться с ростом цен, планировать расходы и находить баланс между желаниями и возможностями. Для самой Вероники блог стал способом объединить свой опыт и помочь людям перестать жить «от зарплаты до зарплаты».

Анна Деодатова — педагог из Подмосковья, которая пришла к блогерству совершенно случайно. Скромная по натуре, она решила, что накопившийся за годы экспертный материал не должен пылиться на флешках, и начала делиться своими идеями, мыслями и находками в социальных сетях. Постепенно к ней присоединились коллеги и ученики, превратив блог в творческое педагогическое сообщество.

Кирилл Ситнов — учитель, который превратил педагогическую миссию во вдохновляющий медиапроект. Его блог вырос из школьных видеороликов во время пандемии в полноценное образовательное пространство, где он рассказывает об истории, технологиях и роли России в мировом развитии.

Все выпускные проекты объединяет одно — желание участников сделать медиа инструментом реальных изменений: от сохранения культурной идентичности до поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, и преодоления цифровой изоляции старшего поколения.

В рамках Медиафорума состоится финал трека «Медиакампус» пятого сезона проекта «ТопБЛОГ». До поездки на событие 150 авторов лучших выпускных работ пройдут онлайн-защиты своих выпускных работ, где представят медиапроекты и в прямом диалоге с экспертами подтвердят их актуальность и потенциал. Имена победителей пятого сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» будут названы на торжественной церемонии в заключительный день форума.

Сегодня образовательные возможности проекта «ТопБЛОГ» открыты для всех жителей страны. Каждый желающий может бесплатно пройти программу «Медиакампус», чтобы прокачать навыки в сфере медиа, контента и личного бренда. Кроме того, запущен новый курс по ораторскому мастерству, регистрация на программы доступна на сайте проекта topblog.rsv.ru.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Его цель — находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений.