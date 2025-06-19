Шериф Флориды попросил туристов не мешать ламантинам размножаться

В разгар летнего сезона офис шерифа Флориды обратился к отдыхающим с необычной просьбой — не вмешиваться в жизнь ламантинов, массово появляющихся на мелководье, сообщает «Лента.ру».

Как поясняют специалисты, с июня по август у этих морских млекопитающих начинается активная брачная фаза, когда стаи самцов преследуют одну самку в течение нескольких суток.

Власти рекомендуют не пытаться «спасать» животных, принимая их брачные игры за опасную ситуацию и сохранять дистанцию не менее 15 метров — возбужденные ламантины могут непредсказуемо себя вести. Также запрещено воздержаться от кормления, фотосессий с вспышкой и попыток потрогать животных.

Ученые из Флоридского научно-исследовательского института подчеркивают, что подобное поведение — естественный этап жизненного цикла уязвимого вида.

«Когда десяток 500-килограммовых самцов гоняются за самкой, это выглядит устрашающе, но не требует человеческого вмешательства», — поясняет морской биолог доктор Эмили Харпер.

Нарушителей спокойствия животных ждут серьезные штрафы — в штате действует программа защиты ламантинов, предусматривающая наказание до 500 долларов за беспокойство этих краснокнижных обитателей. В прошлом году из-за чрезмерного внимания туристов погибло три особи, что заставило власти ужесточить контроль за пляжами.

«Дайте природе делать свое дело — наблюдайте за этим удивительным зрелищем с берега», — заключили в офисе шерифа, напомнив, что лучший способ помочь ламантинам — не приближаться к ним на водных мотоциклах и не сбрасывать якоря в местах их скопления.