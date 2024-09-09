Схема 16/8: звезда «Ворониных» раскрыла секрет «горячей» фигуры в 42 года

Актриса Екатерина Волкова, сыгравшая одну из главных ролей роль в сериале «Воронины», раскрыла секрет своей стройности в 42 года. По словам артистки, ей помогает определенная схема питания, сообщает Газета.ru .

«Мне комфортно питаться по схеме 16/8, приучила себя к такому графику и стабильно держу вес благодаря этому подходу. Очень стараюсь не есть после 18:00. Получается не всегда, но редкие отклонения от режима проходят без последствий, если в целом придерживаешься намеченного курса», — сказала Волкова.

Звезда ситкома также призналась, что может позволить себе съесть абсолютно любую еду, но только маленькими порциями.

В июле актриса опубликовала в соцсетях снимки с отдыха с мужем Андреем Карповым и дочерью Елизаветой. На фото Волкова предстала в красном бикини: лифе без бретелей и плавок, а в тон актриса повязала парео на бедрах.