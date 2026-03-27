Шатурский округ Подмосковья завоевал три награды на конкурсе «Краса ЖКХ»

Представительницы Шатурского округа 26 марта стали победительницами II Всероссийского конкурса «Краса ЖКХ» в Москве. Специалисты получили награды в номинации «Маляр-штукатур» и «Гран-при» за вклад в развитие отрасли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конкурсе «Краса ЖКХ», который объединил участниц из 49 регионов страны, было подано 587 заявок. Проект направлен на поддержку женщин, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и отмечает профессионализм и преданность делу.

Победительницей в номинации «Маляр-штукатур» стала Наталья Тараканова из поселка Мишеронский. За 10 лет работы в ЖКХ она зарекомендовала себя как ответственный и внимательный к деталям специалист, пользующийся уважением жителей.

Награду «Гран-при» за выдающийся вклад в развитие отрасли получили начальник управления инвестиций и экономического развития Елена Литвинова и начальник отдела жилищной политики управления коммунального хозяйства Любовь Жукова. Елена Литвинова отмечает 40-летие профессиональной деятельности. Она участвовала во внедрении единого платежного документа в Подмосковье, организации лицензирования управляющих организаций и создании учебного методического центра для сотрудников ЖКХ. Любовь Жукова курирует вопросы капитального ремонта, газовой безопасности, работу с обращениями жителей и проведение общих собраний собственников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.