Шатурский округ Подмосковья подготовил технику к снегопаду

Коммунальные службы Шатурского округа 19 февраля с раннего утра привели силы в полную готовность к ожидаемому снегопаду. На улицы готовы выйти более 100 единиц спецтехники и около 250 специалистов для расчистки дорог и дворов.

В Шатурском округе заранее подготовились к ухудшению погоды. В Рошале и других населенных пунктах сформирован план работ, техника и бригады переведены в режим повышенной готовности.

Начальник Рошальского управления Валерий Савостин сообщил, что в приоритете — центральные дороги. Их будут очищать в первую очередь, чтобы общественный транспорт ходил по графику и не возникали заторы. Особое внимание уделят аварийно-опасным участкам, где при гололеде чаще происходят ДТП.

Отдельные бригады направят к школам, детским садам и больницам. Коммунальщики также расчистят проезды и площадки у подъездов, чтобы жители могли безопасно выходить из домов. Службы продолжают отслеживать прогноз погоды и будут работать до полной очистки территории округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.