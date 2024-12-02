Шатурский фотограф показал на снимках эмоции особенных детей

В подмосковной Шатуре открылась фотовыставка «Мы вместе» о детях с ментальными нарушениями развития, сообщили в пресс-службе округа.

Среди гостей были и сами участники фотосессии, и те, кто всегда готов помочь и поддержать родителей этих особенных ребят.



В рамках благотворительного проекта на протяжении нескольких месяцев шатурский фотограф Павел Стециенко работал с членами сообщества «Союза особенных мам» Шатуры. Всего в фотосессии участвовало 16 семей, но лишь 13 из них согласились публично показать широкой аудитории свою обыденную и весьма непростую жизнь.

По мнению организаторов выставки, важно открыто и честно говорить о семьях, которые оказались в непростой жизненной ситуации, ради того, чтобы мамы и папы понимали, что они не одиноки.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.