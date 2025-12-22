Шатурский энергетический техникум в Подмосковье отметил 90-летие юбилейным концертом

сегодня в 11:55

Шатурский энергетический техникум 19 декабря провел юбилейный концерт в честь 90-летия со дня основания, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Юбилейное мероприятие прошло в торжественной обстановке. С поздравлениями к коллективу и студентам обратились глава округа Шатура Николай Прилуцкий, ветеран педагогического труда Лидия Жарова, благочинный Шатурского церковного округа отец Иоанн и другие почетные гости. На празднике присутствовали представители других образовательных учреждений.

Главной частью вечера стали творческие выступления студентов: они исполнили песни, танцы и юмористические номера, что создало праздничную атмосферу. Особое внимание уделили ветеранам педагогического труда, которым выразили благодарность за вклад в развитие техникума.

Директор техникума Виталий Давыдов поздравил ветеранов, выпускников и педагогов с юбилеем, поблагодарив за преданность профессии. Он также отметил работу медиагруппы «Энергия» и вручил сотрудникам грамоты за освещение жизни учебного заведения.

