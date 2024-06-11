Шатурские лесничие оценили качество работ по лесовосстановлению

В филиале ГКУ МО «Мособллес» в Шатуре специалисты приступили к технической приемке весенних лесовосстановительных работ. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На данный момент на лесных участках, где весной текущего года была произведена посадка и дополнение лесных культур, оценивается качество выполненных работ. Проводится визуальный осмотр состояния высаженных лесных культур, определяется, какого цвета хвоя у молодых деревцев, есть ли у них прирост.

На пробных площадях ведется подсчет лесных культур для установления соответствия количества высаженного посадочного материала к нормативным показателям, а также осмотр на правильность размещения культивируемых растений в бороздах.

Осмотр лесных участков в Шатурском лесничестве будет осуществляться в течение июня на общей площади около 85 га. По результатам работы будет определена оценка качества проведенных лесовосстановительных мероприятий весны 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.