Гадюки, очнувшиеся после зимней спячки, часто начинают активно вылезать в середине апреля, при устойчивом потеплении. Однако при аномально теплой погоде отдельные особи начали проявлять активность раньше. Хищниц можно встретить и в Подмосковье. Например, в Шатуре грибник принял пятиметровую змею за бревно, рассказал РИАМО эколог Илья Рыбальченко.

По словам эксперта, грибник обнаружил огромную змею в Шатуре. Местные старожилы называют ее край добрых змей.

«Змеи в Шатурском крае — не просто легенда, а реальность, поражающая даже ученых. Ужи здесь встречаются повсеместно, а гадюки достигают необычных размеров. Местные рассказывают о змее длиной пять метров, принятой грибником за бревно, — истории, звучащей как вымысел, но подкрепленной свидетельствами. Серпентологи подтверждают: концентрация пресмыкающихся в этих лесах выше нормы, а их размеры порой выходят за рамки привычного», — сказал Рыбальченко.

Причина этого феномена неясна. Болота и леса создают идеальные условия для жизни змей, но их численность и размеры наводят на мысль о чем-то большем.

«По легендам, Змеиный Бог жил именно в Шатуре, а раз в год в один из храмов на Афоне на Пасху приползают тысячи змей. После службы уползают. За 100 лет никого не укусили», — рассказал эколог загадочную историю.

Он отметил, что в Подмосковье водится европейская гадюка (Vipera berus). Если вы планируете прогулки по таким местам, стоит сохранять осторожность — гадюки не ищут контакта с человеком, но их укус может быть крайне опасным при неправильном обращении.

«Гадюка обладает ядом, который может вызывать боль, отеки, нарушения свертывания крови и другие системные реакции. Однако степень тяжести симптомов зависит от места укуса, количества введенного яда и индивидуальной реакции организма. Таким образом, хотя гадюка обыкновенная является ядовитой, риск для человека минимален при соблюдении мер предосторожности и своевременном обращении за медицинской помощью в случае укуса», — объяснил Рыбальченко.