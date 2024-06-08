Шатура и Мытищи присоединились к акции «Чистый лес»

По словам председателя Комитета по имущественным отношениям, природопользованию экологии Московской областной Думы, координатора регионального партийного проекта «Чистый лес» Владимира Шапкина, экологические акции по уборке лесных массивов проводятся весь летний сезон.

«В рамках партийного проекта „Чистый лес“ у нас запланирован большой спектр мероприятий, цель которых — планомерное восстановление лесов Московской области», — сказал Владимир Шапкин.

Первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын отметил, что проект партии «Чистый лес» сравнительно новый, который был запущен в работу в 2023 году.

«Цель экологического проекта заключается в поддержании благоприятного состояния подмосковных лесов. Уже второй год мы активно работаем над очисткой и уборкой основных территорий в наших городских округах в Подмосковье. Это лишь начало, и мы планируем продолжать и увеличивать свои усилия в этом направлении. Помимо экологических инициатив, которые привлекают внимание к проблеме состояния лесов в регионе, мы также ведем административную работу, устанавливаем партнерские отношения с лесничествами и проводим просветительскую деятельность, чтобы предотвратить загрязнение лесов отходами», — прокомментировал Перепелицын.

В Шатуре депутат Мособлдумы Эдуард Живцов, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Ольга Бурмистрова, сторонники партии и молодогвардейцы на площади 0,5 гектара близ поселка Красные Луга, вместе со специалистами Комитета лесного хозяйства и Мособллеса очистили лес от валежника и сухостоя, а также собрали мусор.

Позже валежник погрузят в специализированную технику, она доставит его тем семьям участников специальной военной операции, которые проживают в частном секторе и будут использовать его в качестве дров.

«Очень много было обращений от жителей привести в порядок наши леса, ведь это продолжение нашего дома. Так же, как и дома, важно поддерживать здесь чистоту — это наша обязанность и долг перед будущими поколениями. Здорово, что среди участников акции сегодня много молодежи», — сказал Эдуард Живцов.

В городском округе Мытищи, вблизи деревни Троицкое депутатский корпус «Единой России» и неравнодушные жители навели порядок в лесу — убрали валежник и собрали мусор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.