Шашлыки отменяются: дожди зальют Московский регион на майских праздниках

«Нужно готовиться к очень дождливому дню. Местами по области он (дождь — ред.) может быть даже сильным. За 12 часов может выпасть более 15 мм осадков, также интенсивные дожди ожидаются в ночь на 2 мая. Мы также ожидаем, что в северной части Московского региона осадки будут в виде дождя и мокрого снега. В дневное время интенсивность осадков будет уменьшаться, и они будут в чистом виде дождя», — сообщила Позднякова.

Синоптик отметила, что за первые дни мая может выпасть около 20 мм осадков, при норме для этого месяца в 61 мм. При этом минимальная температура воздуха в Москве будет держаться в значениях около +5.

В целом погода прогнозируется неблагоприятная, улучшения ожидаются только ближе к 4 мая.