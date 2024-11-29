Шары с ручной росписью украсят новогоднюю ель в Волоколамске

Рабочие с помощью автовышки уже завершают украшение зеленой красавицы города. Совсем скоро здесь зажгутся праздничные огни, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На новогоднем дереве уже повесили десятки разноцветных шаров и шишек. Среди них есть особенные. 15 новогодних игрушек расписывали волоколамские умельцы.

Сотрудники и воспитанники местных Домов культуры, библиотек, Детской школы искусств, музеев, а также МЦ «Молодёжное содружество» творчески подошли к работе и изобразили на шарах достопримечательности нашего Волоколамского края. Здесь можно найти Волоколамский кремль, Центр воспроизводства редких видов животных, сказочных персонажей, а также тёплые пожелания от наших мастеров.

Буквально через несколько часов на главной новогодней ёлке Волоколамска зажгут огни. В честь праздничного мероприятия пройдёт концерт и встреча с любимыми волшебными персонажами — Дедом Морозом и Снегурочкой.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.