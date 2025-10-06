Шарф и искусственная шубка: как одеться стильно осенью

Звездный стилист и обозреватель моды Ксения Кожемяк заявила, что в этом сезоне остаются в тренде объемные шарфы поверх куртки и высокие воротники, среди новых тенденций — искусственные шубки, сообщает «Вечерняя Москва» .

Среди других интересных идей на холодные дни — длинные теплые шорты с высокими сапогами, сохраняет актуальность и умеренный оверсайз, но чересчур большие вещи — это антитренд, как и однородные спортивные костюмы.

Наиболее легкий способ создать гармоничный лук — отдать предпочтение вещам в одной цветовой гамме или ее вариациях. Этот прием позволит вам выглядеть стильно, не тратя много времени на подбор элементов. Возвращаются в моду косынки, популярные в 80-х. Пока не наступили холода, они станут отличной защитой от ветра.

В этом осеннем сезоне особенно актуальны перчатки из кожи, ткани или замши, идеально совпадающие по цвету с вашей обувью или верхней одеждой.

Неожиданным трендом стали куртки-ватники. Ведущие мировые дома моды включили их в свои коллекции, а российские дизайнеры обогащают этот предмет гардероба национальными мотивами, заключила стилист.

