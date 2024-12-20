Шапкин: президент подтвердил, что вопросы экологии имеют принципиальное значение

Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин заявил, что прямая линия с президентом — это всегда важный ориентир для всей страны. Владимир Путин поднимает темы, которые касаются каждого из нас: всех граждан, каждой семьи, передает слова парламентария пресс-служба партии «Единая Россия».

«За прошедший год, работая в единой команде с Правительством Московской области, мы проделали большую работу. Благодаря совместным усилиям удалось добиться реальных результатов. Школы и детские сады обновляются, дворы становятся уютнее, больницы модернизируются, а семьи, ветераны и участники СВО получают необходимую поддержку», — резюмировал Шапкин.

Как председатель профильного комитета Мособлдумы, Владимир Шапкин особо подчеркнул актуальность задач, связанных с экологией.

«Мы активно подключились к решению вопросов, ранее озвученных Президентом. Сейчас внедряется система мониторинга состояния воды, воздуха и почвы, а также контроля за оборотом отходов различного типа — от строительных до бытовых. К 2036 году планируется объединить все данные в единую систему», — пояснил он.

Кроме того, регион не только активно развивает сельское хозяйство и промышленность, но и является важной рекреационной зоной. Здесь расположены многочисленные лесные массивы и зоны отдыха, многие из которых имеют особый экологический статус.

«В ближайшие годы мы планируем уделять этим вопросам особое внимание: продолжим бороться за сохранение природных богатств Подмосковья и развивать экотуризм», — подытожил Шапкин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.