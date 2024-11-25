Депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Шапкин рассказал о военной службе по контракту, ее преимуществах и мерах поддержки контрактников и их семей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам депутата Мособлдумы, сейчас Вооруженным Силам России как никогда нужны смелые, мужественные бойцы, на профессиональном уровне готовые защищать интересы государства.

«Наши отцы и деды ценой своей жизни спасли весь мир от фашизма во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Быть в единстве со своей страной, с соотечественниками — это как раз такая фундаментальная ценность, внутренний компас, который с нами всегда. Я практически каждый день встречаюсь с жителями Подмосковья в своих городских округах, и настрой у людей именно такой. Они по выходным плетут маскировочные сети, отправляют тонны гуманитарной помощи в зону СВО, поддерживают семьи наших военных и жителей новых регионов России», — сказал Шапкин.

Он отметил, что одной из важнейших задач является комплектование российской армии военнослужащими по контракту.

«Военная служба по контракту сочетает в себе государственные и личные интересы. С одной стороны — это добровольный патриотический вклад в укрепление обороноспособности Родины. С другой — военная служба по контракту — стабильный фундамент социальной и экономической защищенности граждан.Сейчас российская армия укрепилась, своей мощью, суперсовременной техникой и боевым оружием, вызывая страх у противника и гордость у россиян», — прокомментировал парламентарий.

Владимир Шапкин подчеркнул, чтоподдержка участников СВО — важное направление работы депутатов «Единой России» всех уровней.

«Контрактники и члены их семей находятся в нашем ежедневном поле зрения. От чуткого внимания и личного посещения до работы над важными законопроектами. Многие инициативы региона вошли в Единый стандарт региональных мер поддержки, который подготовила Рабочая группа по СВО.

Мы первые в стране с начала СВО помогаем семьям добровольцев, контрактников, мобилизованных. Мы вместе постоянно отслеживаем все их потребности, стремимся решить возникающие проблемы. За каждой семьей закрепленыдепутаты местного совета и члены местного политсовета партии «Единая Россия», — рассказал Шапкин.

Депутат Мособлдумы также рассказал, что меры поддержки военнослужащих по контракту позволяют существенно поддержать бойцов и их семьи.

«Контрактники имеют право на кредитные каникулы, приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), сохранение рабочего места, академический отпуск, бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, приобретение жилья по военной ипотеке. Семья бойца может рассчитывать на ряд льгот: для детей военнослужащих, принимающих участие в СВО, действуют особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в высшие учебные заведения. Кроме этого, для семей мобилизованных и добровольцев, заключивших контракт, продолжат действие меры поддержки по приему в детские сады без очереди, предоставлению бесплатного питания школьницам и студентам, зачислению в группы продленного дня, обеспечению бесплатного отдыха детей, а также содействию в трудоустройстве», — сказал Шапкин.

Он добавил, что еще одной дополнительной мерой поддержки является оплата 100% стоимости выполненных работ по подключению газового оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения.

«А также на проектирование, установку внутридомового газового оборудования, по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода индивидуального жилого дома. Также компенсируется приобретение внутридомового газового оборудования», — отметил Владимир Шапкин.

Парламентарий рассказал, что единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет 600 тысяч рублей.

«Каждый военнослужащий также получает зарплату, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенную пенсию. Ежемесячная выплата „за лентой“ (территория новых субъектов РФ) — 200 тысяч рублей. Каждый военнослужащий также получает: 50 тысяч рублей — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов, 8 тысяч рублей в день — за участие в активных боевых действиях,

от 50 тысяч рублей — за захват или уничтожение вооружения или военной техники противника», — прокомментировал депутат.

Владимир Шапкин рассказал опункте отбора на военную службу по контракту в подмосковной Балашихе.

«Такой пункт отбора и подготовки бойцов–первый в Подмосковье иуникальный для России. В одном месте можно пройти медицинскую комиссию, заключить контракт на службу, оформить все документы, решить вопросы с выплатами, льготами для семьи и не только.Он обладает всем необходимым, чтобы любой желающий мог приехать и заключить контракт с Минобороны и получить ответы на все интересующие вопросы о прохождении воинской службы по контракту», — сказал в заключение Шапкин.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.